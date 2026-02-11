Evangelina Zas Conde
(Viuda de Marcelino Loureiro Rodríguez)
Falleció el 10 de febrero, a los 97 años de edad, confortada con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy miércoles, día 11, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro de Soandres (A Laracha). A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Salida del tanatorio: Cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Paiosaco, sala nº 2.
Soandres (A Laracha), 11 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio