Consuelo Maceira Castro
(Chelito) (Viuda de José Alvedro Martínez)
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, después de recibir los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy miércoles, día 11, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Osedo, siendo a continuación la conducción al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: Cuatro menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 1.
Osedo (Sada), 11 de febrero de 2026 Funeraria Apóstol