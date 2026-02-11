Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Consuelo Maceira Castro

(Chelito) (Viuda de José Alvedro Martínez)

Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy miércoles, día 11, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Osedo, siendo a continuación la conducción al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: Cuatro menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 1.

Osedo (Sada), 11 de febrero de 2026 Funeraria Apóstol