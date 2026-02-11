Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Amparo López Rodríguez

(Viuda de Jaime Rodríguez Seoane)

Falleció el día 10 de febrero, confortada con los Santos Sacramentos, a los 86 años de edad. 

l D.E.P. l

Sus hijos, Manuel y Marta; hija política, María del Carmen; nietas, Irene y Carmen María; hermanas, Luisa y María; hermanos políticos, Nemesio, Félix, Ángel y María Luisa; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, hoy miércoles, a las DOCE MENOS CUARTO de la mañana. Hora de salida para el entierro: hoy miércoles, a las DOCE Y MEDIA de la mañana. Cementerio parroquial de San Cristóbal das Viñas. Hogar Funerario nº 2 - Plaza Palloza.

Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 11 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.