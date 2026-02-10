Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Luis Ares Couceiro

(Lucho el de la carroceta)

Falleció el día ayer, a los 83 años, confortado con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes. Salida tanatorio: A las cinco menos cuarto. Funeral de cuerpo presente. Iglesia: Santuario de Nuestra Señora de Los Remedios. Cementerio: Municipal de Betanzos. Tanatorio Crematorio Mariano, Carretera del Cementerio s/n, sala nº 1.

Betanzos, 10 de febrero de 2026 Funeraria Mariano