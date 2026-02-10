José Luis Ares Couceiro

(Lucho el de la carroceta)

Falleció el día ayer, a los 83 años, confortado con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes. Salida tanatorio: A las cinco menos cuarto. Funeral de cuerpo presente. Iglesia: Santuario de Nuestra Señora de Los Remedios. Cementerio: Municipal de Betanzos. Tanatorio Crematorio Mariano, Carretera del Cementerio s/n, sala nº 1.

Betanzos, 10 de febrero de 2026 Funeraria Mariano