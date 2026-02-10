Mi cuenta

Diego Álvarez de Cozar

Falleció el día 9 de febrero confortado con los Santos Sacramentos, a los 90 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposa, Mercedes González-Moro Zincke; hijos, Mercedes, Mari Luz, África (=), Lisi, Diego y Carmen; hijos políticos, Fernando, Eugenio y Chiqui; nietos, Fernando, Merce, Lucía, Rocío, Alex, Elena, Diego e Inés; Ignacio, Javier y Uxío; Álvaro, Lisi y Jaime; nietos políticos, bisnietos; hermanos, José, Felipe (=), Mari Luz, Afriquita, Francisco José, Lola Mary, Montsita (=) y Luisito (=); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, mañana miércoles, a las ONCE de la mañana. Hora de salida para el Entierro: mañana miércoles, a las ONCE Y MEDIA de la mañana. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por puerta lateral, c/ Rafael Baixeras). El funeral se anunciará oportunamente. Hogar Funerario nº 4 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 10 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.