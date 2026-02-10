Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Demetrio Matos Villar

Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial San Martín de Andeiro, hoy, a las cuatro y media de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Hora de salida para el entierro: hoy, a las cuatro de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4.

Cambre, 10 de febrero de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es