Demetrio Matos Villar

Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial San Martín de Andeiro, hoy, a las cuatro y media de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Hora de salida para el entierro: hoy, a las cuatro de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4.

Cambre, 10 de febrero de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es