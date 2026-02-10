Ana María Marta Rey

(Anita, viuda de José Rodríguez Barbeito)

Falleció el día de ayer, a los 86 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Celas (Culleredo). Sepelio: A continuación, en el cementerio parroquial nuevo de Celas. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio Crematorio San Javier, sala nº 4, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Vinxeira Grande (Culleredo), 10 de febrero de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier