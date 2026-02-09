Manuel Marcial Fernández Bonastre
(Viudo de María de los Ángeles Asensio Revuelta)
Falleció el sábado, día 7, a los 79 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida del tanatorio: hoy lunes, a las doce y media de la mañana. Cementerio: municipal de Sta. Cecilia de Feáns. Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 6. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).
A Coruña, 9 de febrero de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña