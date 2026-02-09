Manuel Esmorís Bouzas

Falleció el día ayer, a los 83 años, confortado con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: hoy lunes, a las once de la mañana, en el tanatorio.Cremación: a continuación de la misa. Funeral: mañana martes, a las doce de la mañana. Iglesia: Parroquial de Santa María de Mira. Cementerio: Parroquial de San Andrés de Zas. Nota: No se reciben flores. Tanatorio Crematorio Mariano. Carretera del Cementerio s/n, sala nº 2.

Betanzos (Zas), 9 de febrero de 2026 Funeraria Mariano