Josefa Cebreiro Rodríguez
(Fita a Gitana)
Faleceu o día 8 de febreiro de 2026, aos 84 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. Prega unha oración. Funeral: hoxe luns, día 9 de febreiro, ás cinco menos cuarto da tarde na igrexa parroquial de Santa Columba de Rianxo. Enterro: Cemiterio Municipal de Rianxo; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www. pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 1.
Rúa Loureiros (Rianxo), 9 de febreiro do 2026