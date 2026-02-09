Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Josefa Cebreiro Rodríguez

(Fita a Gitana)

Faleceu o día 8 de febreiro de 2026, aos 84 anos de idade.

l D.E.P. l

A súa familia. Prega unha oración. Funeral: hoxe luns, día 9 de febreiro, ás cinco menos cuarto da tarde na igrexa parroquial de Santa Columba de Rianxo. Enterro: Cemiterio Municipal de Rianxo; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www. pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 1.

Rúa Loureiros (Rianxo), 9 de febreiro do 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín