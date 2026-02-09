Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

José Luis Freire López

(Viudo de Rosita Moltó Vázquez) (Secretario Provincial de Muface Jubilado) (1932 - 2026)

“Señor, escucha siempre a los que te invocan. Perdona las faltas de los difuntos y dales la felicidad eterna. Amén”

Sus hijos, José y Rosana; hijos políticos, María del Carmen y Henry; nietos, Laura, Luís, César, Sergio y Jorge; hermanos, Bernardo (=), Enrique (=), María (=), Lolita (=) y Manuel (=); hermana política, Filo; sobrinos; primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pómpas Fúnebres hoy lunes, a las doce y cuarto de la mañana. Hora de salida para el entierro: Hoy, a la una de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por puerta lateral C/ Rafael Baixeras). Funeral: Iglesia Parroquial María Auxiliadora (PP Salesianos), HOY a las siete de la tarde. Hogar funerario nº4 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 9 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.