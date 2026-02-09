Mi cuenta

Enrique Iglesias Rodríguez

(Kiko do Correo)

Falleció el día 8 de febrero de 2026, a los 82 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy lunes, día 9, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo (Avda. Apóstol Santiago), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial nuevo de Arteixo. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2. Avda. Apóstol Santiago nº 10 (Arteixo).

Arteixo, 9 de febrero de 2026 Funeraria Apóstol