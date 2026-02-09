Mi cuenta

Ángel Gómez Saiz

(Viudo de Cristina de Pauli) (Codo a codo somos mucho más que dos)

Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy lunes, a las ocho y media de la tarde. Cremación: hoy, en la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 9 de febrero de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es