María Carmen Seoane Espiñeira

(Carmen de Corral)

Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. l

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: hoy domingo. A la una y media del mediodía, salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de Santa María da Regueira donde a las dos de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma, terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios La Merced. La Traviesa nº 4 (Oza de los Ríos).

A Regueira (Oza - Cesuras), 8 de febrero de 2026 Funeraria La Merced