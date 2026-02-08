Mi cuenta

María Campos Rodríguez

(Maruja do Calaso) (Viuda de José García Souto)

Falleció el día 7 de febrero de 2026, a los 86 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia a la misa de cuerpo presente que se oficiará hoy domingo, día 8, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Tirso de Oseiro, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2. Avda. Apóstol Santiago, nº 10. Arteixo (A Coruña)

Oseiro (Arteixo), 8 de febrero de 2026 Funeraria Apóstol