Hortensia Ponte Boado
(Casa de Generosa)
Faleceu o 6 de febreiro aos 68 anos de idade, despois de recibir os Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa familia. Prega unha oración polo eterno descanso da súa ánima. Saida do tanatorio: Hoxe domingo, as cinco da tarde. Igrexa e cemiterio de Santiago de Paderne (Oza - Cesuras). A Misa de ánimas celebrarase o sábado día 14 as SEIS da tarde na misma lgrexa. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4.
Pademe (Oza-Cesuras), 8 de febreiro do 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.