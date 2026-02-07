Ramiro Seoane Huertas

(Hijo de Ramiro do Xestal y Mercedes)

Falleció el día 5, a los 65 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy sábado, a las tres y media de la tarde. Hora de la cremación: hoy, a las cuatro de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 6. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 7 de febrero de 2026