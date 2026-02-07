María Beatriz Arrojo Fernández

(Viuda de José Molina Poyatos)

Falleció el día 5 de febrero, confortada con los Santos Sacramentos, a los 88 años de edad.

l D.E.P. l

Sus hijos, Bea y Chiqui; hijos políticos, María Luz y Ángel; nietos, Alonso, Marta y María y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, hoy sábado día 7, a la UNA Y MEDIA de la tarde. La cremación se realizará en la intimidad familiar. Funeral: Iglesia de los PP. Capuchinos, el próximo lunes día 9, a las SIETE Y MEDIA de la tarde. Hogar Funerario nº 6 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 7 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.