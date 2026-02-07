Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Beatriz Arrojo Fernández

(Viuda de José Molina Poyatos)

Falleció el día 5 de febrero, confortada con los Santos Sacramentos, a los 88 años de edad.

l D.E.P. l

Sus hijos, Bea y Chiqui; hijos políticos, María Luz y Ángel; nietos, Alonso, Marta y María y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, hoy sábado día 7, a la UNA Y MEDIA de la tarde. La cremación se realizará en la intimidad familiar. Funeral: Iglesia de los PP. Capuchinos, el próximo lunes día 9, a las SIETE Y MEDIA de la tarde. Hogar Funerario nº 6 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 7 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.