Julia Vázquez Guerra

Falleció en el día de ayer, a los 90 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones. El funeral de cuerpo presente tendrá lugar hoy sábado a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Miguel de Boimil (Boimorto). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. La salida del tanatorio será a las cuatro de la tarde. Tanatorio Génesis nº 3.

A Coruña, 7 de febrero de 2026 Funeraria Génesis