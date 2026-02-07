Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Emilia Villaverde Brandariz

Falleció el día de ayer, a los 94 años, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Sigrás (Cambre). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 4.

O Burgo (Culleredo), 7 de febrero de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier