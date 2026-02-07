Mi cuenta

El Ideal Gallego

Alejandro Vilariño Barreiro

(Casa do Campo) (Viudo de Doña Manuela Carro Mosquera)

Falleció el 5 de febrero, a los 94 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy sábado, a las una menos cuarto de la mañana. Iglesia y cementerio parroquial de San Esteban de Piadela (Betanzos). La Misa de ánimas se celebrará el domingo día 15 a las diez y media de la mañana en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3.

Guiliade (Betanzos), 7 de febrero de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.