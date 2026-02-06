Pilar Pérez García

(Comadrona jubilada)

Falleció, el día 5 de febrero, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposo, Dámaso Manuel Brañas Santa María; hijas, María del Pilar y Luisa E.; hijo político, Julio César; hermanos políticos, Isabel Brañas Santa María y Alberto Pereira Mallo y Francisco José Carballo Gestal; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, mañana sábado, a las ONCE Y CUARTO de la mañana. Hora de salida para la cremación: Mañana sábado, a las DOCE de la mañana. Crematorio: Municipal de Feáns. Hogar Funerario nº 5 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 6 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.