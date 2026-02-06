Mi cuenta

El Ideal Gallego

María Rodríguez Rodríguez

(Maruja do Pedrouco)

Falleció el 5 de febrero, a los 83 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy viernes, a las cuatro de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de Santa Eulalia de Abegondo. La Misa de ánimas se celebrará el domingo, día 8, a las doce de la mañana en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4.

Abegondo, 6 de febrero de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.