María del Carmen Rodríguez Folgueira

(Carmiña)

Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las doce y media de la mañana. Hora de la cremación: Hoy, a la una de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Funeral: Iglesia parroquial La Milagrosa de Elviña, hoy, a las seis de la tarde. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8.

A Coruña, 6 de febrero de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es