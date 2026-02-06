Lucía de Francisco Vázquez

Falleció el día de ayer, a los 72 años de edad, acompañada de su familia, confortada con los SS.SS y la B.A.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma, te amarán por siempre. Misa: Capilla del tanatorio, hoy a las cuatro y cuarto de la tarde. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco de la tarde. Cementerio municipal de Sta. Cecilia de Feáns. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4.

A Coruña, 6 de febrero de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es