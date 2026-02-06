Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Lucía de Francisco Vázquez

Falleció el día de ayer, a los 72 años de edad, acompañada de su familia, confortada con los SS.SS y la B.A.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma, te amarán por siempre. Misa: Capilla del tanatorio, hoy a las cuatro y cuarto de la tarde. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco de la tarde. Cementerio municipal de Sta. Cecilia de Feáns. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4.

A Coruña, 6 de febrero de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es