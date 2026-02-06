Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Isolina Raña Areoso

(Empleada de Copagan, S.L.) (Vecina de Terroeira – Sumio)

Falleció el día de ayer, a los 64 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.Conducción del cadáver hoy, viernes. La salida del Tanatorio San Xulián de Cerceda se efectuará a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de Santiago de Sumio. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda, túmulo nº 1.

Sumio (Carral), 6 de febrero de 2026 Funeraria San Xulián