Isolina Raña Areoso

(Empleada de Copagan, S.L.) (Vecina de Terroeira – Sumio)

Falleció el día de ayer, a los 64 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.Conducción del cadáver hoy, viernes. La salida del Tanatorio San Xulián de Cerceda se efectuará a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de Santiago de Sumio. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda, túmulo nº 1.

Sumio (Carral), 6 de febrero de 2026 Funeraria San Xulián