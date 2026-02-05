Mi cuenta

Ricardo Peteiro Pérez

Falleció en el día de ayer, a los 95 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Funeral: Hoy jueves, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Mezonzo (Vilasantar). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Salida del Tanatorio: Cuatro menos cuarto de la tarde. Habrá un funeral el martes, día 10, a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de San Rosendo. Tanatorio Génesis nº 4.

A Coruña, 5 de febrero de 2026 Funeraria Génesis