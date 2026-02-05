Manuel Méndez Caamaño

(Manolo del Colón)

Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy, a las once de la mañana. Salida del tanatorio: hoy, a las once y media de la mañana. Cementerio municipal de San Amaro. Funeral: iglesia de Santiago (Ciudad Vieja), el martes 10, a las ocho de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 9.

A Coruña, 5 de febrero de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es