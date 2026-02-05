Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Herminia Suárez Pereiro

(Viuda de Jesús Rey Mosquera, vecina do Carballal – Rodís)

Falleció en su casa de La Coruña, a los 90 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral que se celebrará en el tanatorio hoy jueves 5 de febrero a las once y cuarto de la mañana y a continuación el entierro en el cementerio parroquial de San Martín de Rodís por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar funerario: Tanatorio La Milagrosa (La Silva), sala nº 2.

Rodís (Cerceda), 4 de febrero de 2026 Funeraria Tanatorio La Milagrosa