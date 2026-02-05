Herminia Suárez Pereiro

(Viuda de Jesús Rey Mosquera, vecina do Carballal – Rodís)

Falleció en su casa de La Coruña, a los 90 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral que se celebrará en el tanatorio hoy jueves 5 de febrero a las once y cuarto de la mañana y a continuación el entierro en el cementerio parroquial de San Martín de Rodís por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar funerario: Tanatorio La Milagrosa (La Silva), sala nº 2.

Rodís (Cerceda), 4 de febrero de 2026 Funeraria Tanatorio La Milagrosa