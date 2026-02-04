Vicente Balboa Plaza

Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy miércoles, a las cuatro y media de la tarde. Hora de la cremación: hoy, a las cinco de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 6. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 4 de febrero de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es