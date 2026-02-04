Pilar Barciela González

(Viuda de José Romero Otero)

Falleció en el día de ayer, a los 99 años de edad confortada con los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. Agradece la tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para el sepelio: Hoy miércoles, a las cinco de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Pedro de Visma (A Coruña). Funeral: Hoy miércoles, a las siete de la tarde. Iglesia: Nuestra Señora del Pilar (A Coruña). Tanatorio Génesis, nº 2. C/ Isaac Peral, nº 9. Polígono La Grela Bens (A Coruña).

A Coruña, 4 de enero de 2026 Funeraria Génesis