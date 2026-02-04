María Remedios Taibo López

(Viuda de Antonio Marzoa Reimundez)

Falleció el día 3 de febrero de 2026, a los 85 años de edad, después de recibir los SS.SS.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: Hoy miércoles, día 4 a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo (Avda. Apóstol Santiago), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial nuevo de Arteixo, por cuyos favores anticipan gracias. Salida del hogar funerario: Cinco menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3.

Arteixo, 4 de febrero de 2026 Funeraria Apóstol