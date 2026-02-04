Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Remedios Taibo López

(Viuda de Antonio Marzoa Reimundez) 

Falleció el día 3 de febrero de 2026, a los 85 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: Hoy miércoles, día 4 a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo (Avda. Apóstol Santiago), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial nuevo de Arteixo, por cuyos favores anticipan gracias. Salida del hogar funerario: Cinco menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3.

Arteixo, 4 de febrero de 2026 Funeraria Apóstol