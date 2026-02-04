Josefa Garrido Seoane

(Viuda de Santiago Villa García)

Falleció el día de ayer, a los 96 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy a las once y media de la mañana. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las doce de la mañana. Cementerio: Municipal de San Amaro. (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeras). Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 5. C/ Madame Curie nº 3. Polig. A Grela, A Coruña.

A Coruña, 4 de febrero de 2026