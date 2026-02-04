Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Josefa Garrido Seoane

(Viuda de Santiago Villa García) 

Falleció el día de ayer, a los 96 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy a las once y media de la mañana. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las doce de la mañana. Cementerio: Municipal de San Amaro. (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeras). Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 5. C/ Madame Curie nº 3. Polig. A Grela, A Coruña.

A Coruña, 4 de febrero de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es