Aniceto Liñeira Otero

(Viudo de Gema Mosteiro) 

Falleció en el día de ayer, a los 91 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy miércoles a las cinco de la tarde, en la Iglesia de San Salvador de Bergondo. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Nota: La salida del tanatorio será a las cuatro y cuarto de la tarde. Tanatorio Génesis nº1.

Bergondo, 4 de febrero de 2026 Funeraria Génesis