Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Ángel Simón García

Falleció el día de ayer, a los 65 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial de Santa María de Celas, Culleredo, hoy, a las cinco de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio nuevo de dicha parroquia. Hora de salida del tanatorio: Hoy, a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie nº 3. Poligono A Grela, A Coruña.

A Coruña, 4 de febrero de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es