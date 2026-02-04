Ángel Simón García

Falleció el día de ayer, a los 65 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial de Santa María de Celas, Culleredo, hoy, a las cinco de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio nuevo de dicha parroquia. Hora de salida del tanatorio: Hoy, a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie nº 3. Poligono A Grela, A Coruña.

A Coruña, 4 de febrero de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es