María de Vega Polvorosa

(Viuda de Tomás Fernández Rodríguez) 

Falleció el día 2 de Febrero de 2026 a los 95 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy martes, día 3, a las cuatro menos cuarto de la tarde en la capilla del tanatorio. Entierro: A continuación en el cementerio parroquial Virgen del Carmen del Burgo. La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y cuarto de la tarde. Hogar funerario: Tanatorio Apóstol, sala nº 1 (Avda. Almeiras, 1 – Culleredo). Pésames: culleredo@funerariaapostol.com

El Temple (Cambre), 03 de Febrero de 2026 Funeraria Apóstol