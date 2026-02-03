Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

María Isabel García Rilo

(Viuda de Raimundo Pita Hermida) 

Falleció en el día de ayer, a los 84 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su familia. Agradece la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy martes, a las cinco de la tarde en la iglesia capilla de Santa Marta de Babío (Bergondo). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar. Nota: La salida del tanatorio será a las cuatro y media. Tanatorio “Génesis” nº 1. Carretera N-VI Guísamo- Bergondo (A Coruña).

Santa Marta de Babío (Bergondo), 3 de febrero de 2026 Funeraria Génesis