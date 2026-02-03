Manuela Orro Alonso

(Viuda de Andrés Brañas López)

Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy martes, día 3, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Osedo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.

Seixeda (Sada), 3 de febrero de 2026 Funeraria Apóstol