Manuel Rodríguez Pumariño

Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las tres y media de la tarde. Hora de la cremación: Hoy, a las cuatro de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 9. C/ Madame Curie nº 3. Polig. A Grela, A Coruña.

A Coruña, 3 de febrero de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es