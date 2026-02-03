Mi cuenta

El Ideal Gallego

José Luis Veiga Copo

(Fleix) 

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy martes, a las doce y media del mediodia. Hora de salida para el entierro: hoy, a la una del mediodía. Cementerio: municipal de San Amaro. (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeras). Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 3 de febrero de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es