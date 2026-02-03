José Luis Veiga Copo

(Fleix)

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy martes, a las doce y media del mediodia. Hora de salida para el entierro: hoy, a la una del mediodía. Cementerio: municipal de San Amaro. (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeras). Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 3 de febrero de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es