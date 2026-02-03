Higinio Torreiro Villar

(Genucho)

Falleció el día de ayer, después de recibir los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Cambre. Sepelio: A continuación, en el cementerio municipal de Cambre. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco y cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Cambre, 3 de febrero de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier