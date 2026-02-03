Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Higinio Torreiro Villar

(Genucho) 

Falleció el día de ayer, después de recibir los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Cambre. Sepelio: A continuación, en el cementerio municipal de Cambre. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco y cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Cambre, 3 de febrero de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier