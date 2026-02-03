Graciana Canedo García
(Viúva de Manuel Gómez García)
Finou o día de onte, aos 91 anos de idade, logo de recibir os Santos Sacramentos.
D.E.P.
A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa ánima e agradecen a asistencia a misa que se celebrará hoxe martes, día 3, ás cinco e media do serán, na capela do tanatorio, sendo de seguido a condución dos seus restos mortais ao cemiterio municipal de Sada. Tanatorio Apóstol; fogar funerario, nº 1 – Lugar. Tarabelo, 58 Sada (A Coruña). Pésames: sada@funerariaapostol.com
Samoedo (Sada), 3 de febreiro de 2026 Funeraria Apóstol