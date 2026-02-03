Francisco Javier Ramos Babío

(Perrusko)

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 85 años de edad

D.E.P.

Su esposa, María de las Mercedes Fuentes Otero; madre política, Mercedes Otero Carral; hijos, Francisco Javier, Mercedes Fernanda y Margarita Isabel; hijos políticos, Félix, Fran y Lusine; nietos, Lúa, Noa, Mercedes y Félix; nieto político, Isa; bisnietos, Robin y Alan; sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN UNA ORACION POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, HOY, a las TRES Y CUARTO de la tarde Hora de salida para la cremación: HOY, a las CUATRO de la tarde. Crematorio: Municipal de Feáns.Hogar Funerario nº 4 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 3 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.