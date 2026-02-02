Manuela Rodríguez García

(Manola de Grela)

Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy lunes, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Barrañán, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: Cuatro y media de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2.

Barrañán (Arteixo), 2 de febrero de 2026 Funeraria Apóstol