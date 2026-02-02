Manuel Martínez Mosquera

(Viudo de Rosa García Pérez) (Policía local jubilado)

Falleció el día de ayer, a los 99 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Iglesia parroquial de San Salvador de Cerneda (Abegondo), hoy, a la una y media de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Salida para el entierro: Hoy, a la una de la tarde. Funeral: parroquia San Nicolás, martes, día 3, a las siete y media de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº4.

A Coruña, 2 de febrero de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es