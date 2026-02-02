Mi cuenta

Eulogia Díaz Barbeito

(Loja de Lorbé) (Viuda de Luis Maceira Sánchez) 

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, después de recibir los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy lunes, día 2, a las tres y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Dexo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: Tres de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3.

Lorbé (Oleiros), 2 de febrero de 2026 Funeraria Apóstol