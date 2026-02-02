Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Enrique Cotos Rico

(Viudo de Mercedes Ibañez Carballo) 

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 83 años de edad. 

D.E.P.

Su hijo, Jose Luís; hermanos, María (+), Luis y Jesús (+); hermanos políticos, Josefa y Mercedes; sobrinos; primos y demás familia. RUEGAN UNA ORACIÓN POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres HOY a las TRES Y MEDIA de la tarde. Hora de salida para el entierro: HOY a las CUATRO de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por puerta lateral C/ Rafael Baixeras). Hogar Funerario Nº5- Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 2 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.