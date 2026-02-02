Enrique Cotos Rico

(Viudo de Mercedes Ibañez Carballo)

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 83 años de edad.

D.E.P.

Su hijo, Jose Luís; hermanos, María (+), Luis y Jesús (+); hermanos políticos, Josefa y Mercedes; sobrinos; primos y demás familia. RUEGAN UNA ORACIÓN POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres HOY a las TRES Y MEDIA de la tarde. Hora de salida para el entierro: HOY a las CUATRO de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por puerta lateral C/ Rafael Baixeras). Hogar Funerario Nº5- Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 2 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.