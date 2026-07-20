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Vilasantar

Transportes destina 1,14 millones a la reordenación de accesos en el conflictivo cruce de Sesmonde

Redacción .
Redacción .
20/07/2026 15:18
Plano de situación de Sesmonde, en Vilasantar
Plano de situación de Sesmonde, en Vilasantar
Ministerio de Transportes
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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el proyecto de trazado para la reordenación de los accesos de la N-634, entre los kilómetros 675,5 y 676,25, en la travesía de Sesmonde, en Vilasantar. El presupuesto estimado de las actuaciones es de 1.141.299,55 euros (IVA incluido).

El proyecto tiene como objeto mejorar la seguridad vial en la intersección de la N-634 con la carretera AC-840, cuya configuración favorece velocidades de circulación elevadas y dificulta las maniobras de incorporación y cruce. Además, existen problemas de escasa iluminación y deterioro del firme.

En cuanto a las actuaciones, se contempla la sustitución de la glorieta elíptica existente por una glorieta circular, que permitirá reordenar el tráfico, reducir la velocidad de circulación y mejorar la seguridad y la fluidez de todos los movimientos.

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Asimismo, se construirá una vía colectora en el margen derecho de la N-634, en sentido Santiago-A-6, para canalizar el tráfico con origen o destino en la estación de servicio y en la rúa Ril, separándolo de la circulación que discurre por el tronco de la carretera.

También se habilitarán carriles adicionales de entrada y salida de la glorieta, se renovará la señalización horizontal y vertical, se repondrá el alumbrado público, se instalarán barreras de hormigón y se rehabilitará el firme, mejorando así la seguridad vial y las condiciones de visibilidad de la intersección.

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha invertido 139 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de A Coruña, y que genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.

Además, en A Coruña, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado una inversión de 17,7 millones de euros para la conservación de 81 km de carreteras del Estado en Galicia.

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