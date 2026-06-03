Vilasantar se vuelca con una familia tras perder su casa en un incendio
El Gobierno de Vilasantar ha iniciado una campaña solidaria para ayudar a una familia del municipio cuya casa quedó calcinada en un incendio nocturno el lunes. "Reduciu a cinzas a casa de Manolo de Tamou e da súa filla. Por sorte, eles puideron fuxir das lapas e salvar a vida, pero a súa casa e todas as súas pertenzas foron consumidas polo lume", explica el Ayuntamiento.
El Ejecutivo ha iniciado un protocolo de emergencia social y los vecinos ya están mostrando su solidaridad con esta familia, que además perdieron a su mascota entre el fuego, una perra de 13 años. "Agora mesmo só podemos apoialos co noso ánimo e axudas económicas para que poidan recuperar pouco a pouco a normalidade", apunta.
Efectivos del GES de Curtis y los bomberos de Arzúa lograron extinguir el fuego, pero los propietarios perdieron el inmueble, que carecía de seguro. Así, han compartido un número de cuenta (ES62 2080 0024 1830 4003 0708), cuyo titular es Manuel Fernández López, para que los interesados puedan realizar un donativo solidario (así ha de constar en el concepto).
"Cada gran de area suma nun momento tan angustioso e, pese a que Manolo cre que hai persoas que poidan precisar máis desta axuda, nós consideramos que sempre estaremos para apoiar a un veciño", concluye el Gobierno local.