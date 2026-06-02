Vilasantar honra cun mural o traballo nos muíños antigos
A parroquia de Présaras, en Vilasantar, vén de estrear un mural que rende homenaxe ao oficio nos muíños antigos, elaborado por Elvira Sánchez Barreiro.
"Unha obra de arte que representa o traballo nos muíños, imprescindible para a supervivencia da xente do rural noutras épocas e hoxe en día un fermoso patrimonio, moi presente no noso municipio", declarou o Concello de Vilasantar.
O Executivo local agradeceu a Sánchez o seu labor, un mural co que "recuperou un anaco da nosa historia". "Moitas grazas pola túa arte!", concluíu o Concello nas súas redes sociais.